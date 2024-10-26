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Şeref Oğuz: Para basarak sefaletten, diploma basarak cehaletten kurtulamayız!

Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde programına konuk olan Dr. Şeref Oğuz, IMF'nin asgari ücret zammının sınırlı tutulması ile ilgili tavsiyesini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Şeref Oğuz: Para basarak sefaletten, diploma basarak cehaletten kurtulamayız!
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Şeref Oğuz, IMF raporunun 'algı raporu' diye niteleyerek, "Bu kabul edilemez. Asgari ücretli hayatta kalmak zorunda. Önce enflasyonu indirin. Kaldı ki her işveren de IMF gibi düşünmüyor" dedi.

Oğuz, Türkiye'nin ucuz iş gücü tuzağını neden aşamadığı sorusuna cevap olarak ise, "Çünkü 13,5 milyon insana hiç çalışmadan para aktarıyoruz. Çünkü gelir transferi söz konusu. Kamuyu beslemekten gerçek istihdama, emeğe, iş dünyasına kaynak ayıramıyoruz. Üniversitelerimizde kabiliyeti yok sayıp diploma basıyoruz. Asgari ücreti, fiyat artışlarını karşılasın diye para basarak sağlıyoruz. Para basarak sefaletten, diploma basarak cehaletten kurtulamayız" yorumunu yaptı.

Şeref Oğuz'un konuk olduğu Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde programının tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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