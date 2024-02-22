Şeref Oğuz'dan seçim öncesi dikkat çeken açıklama: Tek işleri sabahtan akşama dek sinek avlamak

EKONOMİ Yayın Kurulu Başkanı ve yazarı Şeref Oğuz, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik "muhtarlık" gündemiyle bir açıklama yaptı.

Paylaşımında muhtarlık sisteminin e-devlet ile işlevini yitirdiğini ancak hala seçilip ödeme yapıldığını ifade eden Oğuz, "32 bin 400 mahalle muhtarının tek işi, sabahtan akşama dek sinek avlamak... yazık değil mi bu enerjiye?" ifadelerini kullandı. Oğuz'un konuya dair paylaşımının tamamı şöyle:

muhtarlar... e-devlet ile işlevleri bitti.. ama onları hala seçiyor, onlara ödeme yapıyoruz.. peki neden? 32 bin 400 mahalle muhtarının tek işi, sabahtan akşama dek sinek avlamak... yazık değil mi bu enerjiye? Köy muhtarlarına gelince.. köyleri de mahalle yaptık, muhtara çalışma… https://t.co/JuTlmAtD2k — Şeref Oğuz (@serefoguz) February 22, 2024

* Muhtarlar... e-devlet ile işlevleri bitti.. ama onları hala seçiyor, onlara ödeme yapıyoruz.. peki neden? 32 bin 400 mahalle muhtarının tek işi, sabahtan akşama dek sinek avlamak... yazık değil mi bu enerjiye? Köy muhtarlarına gelince.. köyleri de mahalle yaptık, muhtara çalışma alanı bırakmadık...

550 milyon 864 bin 800 TL

İlerleyen saatlerde bir X kullanıcısı tarafından yapılan 'hesap paylaşımını'da yanıtlayan Oğuz, "mahalle muhtarlarına her ay ödenen meblağ..." ifadelerini kulllandı. İlgili paylaşımda kullanıcının mahalle muhtarı sayısı ve muhtar maaşlarını hesapladığı sonuç olarak da aylık 550 milyon 864 bin 800 TL'ye ulaştığı gözüküyor.