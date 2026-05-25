Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

21 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Serenay Sarıkaya’nın, yurt dışından dönüşünde gözaltına alındığı bildirildi. Yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya, Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı. Serenay Sarıkaya bugün gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan da tutuklanmıştı.