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Serhat Akın'a silahlı saldırı davasında 2 sanık tahliye edildi

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin ilk dava görüldü. Anadolu Adalet Sarayı'nda gerçekleşen ilk duruşmada 2 sanık tahliye edilirken 3 tutuklunun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi
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Serhat Akın'a silahlı saldırı davasında 2 sanık tahliye edildi
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Beykoz'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 1'i firari 6 sanık hakkında 20 yıl hapis cezası istenmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılan davada ilk duruşma bugün görüldü. 5'i tutuklu 1'i tutuksuz sanıklar Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya mağdur Serhat Akın ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık İriş Torun, "Osman ve Ozan'ı Aydos'tan alıp Esenyalı'ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda 'adam vurduk' dediler. Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü" dedi.

"Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil"

Mağdur Serhat Akın ise, "Canlı yayında yayın yaptıktan sonra olay gerçekleşti. Bir kurşun duvara sekti ve ayağıma geldi. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

2 sanık tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İriş Torun ve Yunus Görecek'i tahliye ederken, tutuklu bulunan Osman Mukan, Eyüp Üzer ve Ozan Dalmaz'ın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Muhammet Alay'ın ise adli kontrol şartının devamına hükmedildi. Duruşma 20 Mayıs tarihine ertelendi.

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