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Serhat Akın'a silahlı saldırı: Gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

İHA
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Serhat Akın'a silahlı saldırı: Gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T ve M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, Başsavcılığın talebiyle soruşturma dosyası hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliğince gizlilik kararı alındı.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu, saldırıda tetiği çektiği ileri sürülen O.D. ile O.M. ve İ.T. adlı şüpheliler yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı olayında yardım ve yataklık yapan 2 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Olaya karıştıkları tespit edilen firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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