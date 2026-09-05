Serhat Kılıç neden öldü, hastalığı neydi? Serhat Kılıç ölüm nedeni ne, kaç yaşında öldü, nereli?

Birkaç gündür kendisinden haber alınamayan oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde ölü bulunması sanat camiasını yasa boğdu.

SERHAT KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Kağıthane'deki evinde kız arkadaşı tarafından salondaki koltukta hareketsiz halde bulunan ünlü oyuncunun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından netlik kazanacak.

SERHAT KILIÇ ÖLÜM NEDENİ NE?

Serhat Kılıç'ın ölüm nedeni, adli makamlar tarafından yürütülen otopsi ve inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmi olarak açıklanacak. Evinde ölü bulunan Kılıç'ın, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve alışkanlıkları da ekipler tarafından inceleniyor.

SERHAT KILIÇ HASTALIĞI NEYDİ?

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu kız arkadaşı Özlem E., oyuncu Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu belirtti. Ayrıca bilinen tiroid bezi rahatsızlığı da bulunan sanatçının, son dönemde aşırı alkol tükettiği yönünde bilgiler edinildi.

SERHAT KILIÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

8 Temmuz 1975 tarihinde dünyaya gelen başarılı oyuncu Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti.

SERHAT KILIÇ NERELİ?

Serhat Kılıç Ankara'da doğmuş olup, aile kökleri itibarıyla aslen Malatyalıdır.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, televizyoncu ve şarkıcıdır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan sanatçı, ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine master yapmıştır.

Kariyeri boyunca Seksenler, Söz, Ezel, Maraşlı ve Öğretmen gibi birçok popüler yapımda rol alan Kılıç; aynı zamanda pek çok televizyon programı ve yarışmanın sunuculuğunu üstlenmiştir. Tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra müzik ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınan çok yönlü bir sanatçıydı. Son olarak TRT 1’in Teşkilat dizisinin 7. sezon kadrosuna dahil olan oyuncu, boyun fıtığı teşhisi konulması ve doktorunun aksiyon sahnelerine izin vermemesi nedeniyle çekimlere başlayamadan projeden ayrılmıştı.