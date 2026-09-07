Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi: Uyuşturucu madde, alkol ve kokain kullandığını bilirim

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Kağıthane'de evinde ölü bulunan oyuncu 51 yaşındaki Serhat Kılıç'ın sekiz yıldır birlikte olduğu bilinen kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün savcıya verdiği ifade ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde, Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Esmergül, savcılıkta ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim" dedi.

Olay yeri inceleme raporunda ise salondaki metal kutu ve valizde uyuşturucu olduğu değerlendirilen bitkisel maddeler bulunduğu belirtildi

Ne oldu?

Olay, 5 Eylül saat 17:00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç’ın yaşadığı eve geldi.

Yanındaki yedek anahtarla içeri giren Esmergül, Kılıç’ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç’ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün olay yerinde savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Özlem Esmergül ifadesinde şunları kaydetti:

"Serhat Mustafa Kılıç arkadaşım olur.

Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son Perşembe günü, yani 2 gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük. Kendisinin oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden çıkarılmasıyla ilgili bir durum vardı.

Telefonda bu konudan bahsettik.

Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştığını ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim.

Ancak kendisinin huyu gereği, küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim."

Özlem Esmergül ifadesinin devamında şöyle konuştu:

"Normalde pazartesi günü kendisinin yanına gidip bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol edecektim. Ancak bugün birden içime doğdu ve kendisinin yanına gitmek istedim. Eve bende bulunan yedek anahtarla girdim. Yerde kırık tabak parçaları bulunmaktaydı.

İçerisi oldukça soğuktu ve klima açıktı. Kendisine dokunduğumda vücudunun sert olduğunu anladım ve öldüğüne kanaat getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdim.

Kendisinin son zamanlarda boyun fıtığı ile ilgili Şişli’de özel bir hastanede tedavi olduğunu biliyorum. Zaten bu rahatsızlığı sebebiyle işine gidememekteydi. Boyunluk takarak gezerdi."

Savcılıkta ifadesini değiştirdi

Emniyette, Kılıç’ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcıya verdiği ifadede ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Husumetli olduğu birisi yoktur" dediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı olay yeri inceleme raporu ortaya çıktı.

Raporda, Kılıç’ın yaşadığı dairenin bulunduğu sitenin girişinde güvenlik görevlisi ve güvenlik kamerası olduğu, giriş çıkışların kontrollü yapıldığı belirtildi. Binanın girişinde de koridoru gören güvenlik kamerası bulunduğu kaydedildi.

Rapora göre, dairenin çelik giriş kapısında zorlama izi bulunmadı. Kapıda anahtarın takılı olmadığı görülürken, evin koridorunda ve salon girişinde aynı renk ve desendeki bir tabağa ait kırık parçalar tespit edildi.

Metal kutu ve valizde şüpheli maddeler bulundu

Raporda, salondaki ahşap sehpa üzerinde bulunan metal kutuda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki bulunduğu belirtildi. Ayrıca poşet içerisinde sigara sarma kağıdı olduğu kaydedildi.

Kitaplığın önündeki kumaş valizde de siyah renkli klipsli poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki ile uyuşturucu kullanımında yararlanıldığı değerlendirilen, rulo haline getirilmiş 3 adet 200 liralık banknot bulunduğu ifade edildi.

Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyetteki ifadesinde ne demişti?

Özlem Esmergül emniyetteki ifadesinde şu cümleleri kurmuştu:

"Olay yerine gelen 112 ekipleri ve polis ekipleri gelerek gerekli kontrolleri yaptılar ve Serhat’ın vefat ettiği bilgisini verdiler. Serhat’ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı.

Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı.

Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur.

Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç’ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum."