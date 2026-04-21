Serik Belediye Başkanı Kumbul’un evine silahlı saldırı düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde, CHP'den AK Parti'ye geçtiği için son günlerde gündemde olan Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un Karadayı Mevkii'ndeki köy evine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Programını tamamladıktan sonra şoförü ve korumaları tarafından evine bırakılan Kumbul'un içeri girmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından eve ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sabah'ın aktardığına göre, evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgedeki işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Başkan Kumbul'un güvenlik önlemleri artırıldı.