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Serik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Serik'teki orman yangını kontrol altına alındı
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Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahele edildi. Havadan ve karadan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Mahalle sakinleri yangına su bidonları, oraklar ve tırmıklarla müdahale ederek söndürme çalışmalarına yardım etti.

Bölgede yaşayan Mustafa Balcı, yangın çıktığı sırada iş yerinde olduğunu, haber alır almaz köye geldiğini söyledi.

Yangın bölgesinde evinin olduğunu anlatan Balcı, "Eşimi ve yakınlarımı zabıta arabasına bindirdim ve yangını söndürmeye geldik. Elimizde oraklarla biz de yangını söndürmeye yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

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