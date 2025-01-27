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Serkan Güvenç CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde CHP’den istifa eden belediye meclis üyesi Serkan Güvenç, AK Parti’ye katıldı.

Haber Merkezi
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Serkan Güvenç CHP'den istifa ederek AK Parti’ye geçti
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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Serkan Güvenç'e teşekkür etti.

İlçenin gelişmesi ve sorunların çözülmesi için bu yola çıktıklarını belirten Kaya, "Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." dedi. 

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