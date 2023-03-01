  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Sermaye artırımlarına vergi indirimi
Takip Et

Sermaye artırımlarına vergi indirimi

Kurumlar Vergisinde yurtdışından getirilen sermaye artışlarında indirim oranı yüzde 75 olarak düzenlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümünün sonuna “Diğer taraftan, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacaktır” cümlesi eklendi.

Deprem sonrası büyüme tahminine yukarı yönlü güncelleme

Türkiye Haberleri

Deprem sonrası büyüme tahminine yukarı yönlü güncelleme
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye