Sermaye piyasalarına ilişkin spekülatif paylaşım yapan 246 hesaba erişim engeli

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca resen başlatılan soruşturma ile bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, 246 sosyal medya hesabının doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 246 sosyal medya hesabına ve linke, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişiminin engellenmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, kararın, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği kaydedildi.​​​​​​​