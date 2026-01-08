  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sosyal medyada borsa manipülasyonuna soruşturma başlatıldı
Takip Et

Sosyal medyada borsa manipülasyonuna soruşturma başlatıldı

Sermaye piyasası araçlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı bilgi paylaştığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medyada borsa manipülasyonuna soruşturma başlatıldı
Takip Et

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasası araçları fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararlarını etkilemek amacıyla yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, manipülasyon yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na şüphelilerin tespit edilmesi ve delillerin toplanması için talimat verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tarihin en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldıTicaret Bakanı Ömer Bolat: Tarihin en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldıEkonomi

 

Savcılıktan siftah yapamayan esnaf soruşturmasına ilişkin açıklamaSavcılıktan siftah yapamayan esnaf soruşturmasına ilişkin açıklamaGündem

 