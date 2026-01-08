Sosyal medyada borsa manipülasyonuna soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasası araçları fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararlarını etkilemek amacıyla yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, manipülasyon yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na şüphelilerin tespit edilmesi ve delillerin toplanması için talimat verildi.