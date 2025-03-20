Sertab Erener'e dava açıldı

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 yıl sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener unutulmaz bir performansa imza atmıştı. Şarkıcı, kendi şarkılarını izinsiz bir şekilde paylaşmakla suçlandı.

Sabah'ın haberine göre bir müzik yapım şirketi tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, "Lal" ve "Sakin Ol" isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin telif haklarının kendilerine ait olduğu belirtildi.

Müzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti.

Erener'in şarkıları sayfasından kaldırması ve bir daha koymaması talep edildi.