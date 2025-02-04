Serumla gelen ölüm! Yürüyerek girdiği hastaneden cenazesi çıktı

Aksaray’da yaşayan Sahibe Genç, 23 Ocak’ta soğuk algınlığı şikayetiyle bir özel tıp merkezine başvurdu. Oğlu Ali Genç’in iddiasına göre, annesine alerji testi yapılmadan serum uygulandı. haberglobal.com.tr'nin haberine göre İkinci serumu aldığı sırada fenalaşan Sahibe Genç, yaşamını yitirdi.

"Annem 5 dakika içinde hayatını kaybetti"

Oğlu Ali Genç olay gününü anlatarak “23 Ocak Perşembe akşamı yemeğimizi yedik çayımızı içtik. Annemin gribal enfeksiyonu dışında bir şeyi yoktu. Öksürük ya da yemek yeme şikayeti bile yoktu. Annem daha sonrasında abime kendisini hastaneye götürmesini istedi. Abim de devlet hastanesi yoğun olduğu için tıp merkezine götürdü. Annemin de bazı ilaçlara alerjsi var. Abim hastane personeline diyor ki; “Annemin soğuk algınlığı var ancak bazı ilaçlara da alerjisi var” diye belirtiyor. Onlar da “tamam” diyor. 1.serum yapılıyor. Annem taburcu olmak istiyor. Oradaki doktor anneme “olmaz bir serum daha vereceğiz” diyor. 2. serum yaptıktan sonra 3 damla gidince annem fenalaşıyor. “Ölüyorum, kurtarın” diye bağırıyor. Bizden hiçbir şekilde imza izin belgesi alınmadı. 2. Serumu sırf parasını almak için yaptılar. Annem fenalaşınca abim serumu kapatmalarını istiyor, oradakiler de panik oluyor. Annem orada 5 dakika içinde vefat ediyor. Hastanede şok cihazı ile müdahale edilemiyor. Çünkü şok cihazı yok.” İfadelerini kullandı.

Ailenin iddiasına göre eve taziyeye gelen hastane sahibi Rıfkı Karabatak’ın Sahibe Genç’e müdahale eden doktor E. Y’nin FETÖ’den ihraç edildiğini ve Sahibe Genç’in ölümünden sonra hastaneden ayrıldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ali Genç hastaneden şikayette bulunduğunu söyleyerek “Annem vefat ettikten sonra şikayette bulundum. Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı ve soruşturma devam ediyor. Otopsi yaptılar, otopsi sonucunu bekliyoruz. Annem tamamen ihmal ve bilinçsiz hastane personeli yüzünden öldü. Yetersiz müdahale vardı çünkü şok cihazı bile bulunmuyor. Sesimizi duyurmamızı, cezasız kalmamasını istiyoruz” dedi.

Başhekim iddiaları reddetti

Hastane başhekimi Ersin Varol iddiaları reddederek “Alerji birinci seruma yapmadı ikincisine yapmaz anlamına gelmez. Cahillerle uğraşmak zor. "Eğitim şart" diyorlar ya evet öyle bilgisiz cahil bir insan konuşursan her şeyde doktor suçlu. Elektro şok cihazı yok deniyor var. Yanlış iğne yapıldı diyor, öyle bir şey yok. Her iğne ya da serum yapıldığında doktorlarımız sorusunu sorar bile bile de kimse yapmaz.” ifadesini kullandı.

Başhekim Varol’a göre Sahibe Genç’in ölüm nedeni anafilaksi, beyin kanaması ya da kalp krizi. Varol otopsi sonucunu beklediklerini söyleyerek “Tüm müdahale yapıldı. Sansasyon oluşturmaya çalışıyorlar. Kamera kayıtları var her şey yapıldı. Otopsi sonucunu bekliyoruz. Sonuç sonrası karşı dava açacağız” dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sahibe Genç'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.