Servis aracı şarampole devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracında bulunan 1 öğrenci hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
AA
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.