  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Servis aracı şarampole devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Takip Et

Servis aracı şarampole devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracında bulunan 1 öğrenci hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.