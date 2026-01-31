Servis, masa, kuver ücreti yasaklandı: Meclis Lokantasında uygulama sürüyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Restoranlardaki servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ücret alma uygulamaları resmen yasaklandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe kondu.

Yönetmelikle, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrasında değişikliğe gidilerek, lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve bunlara benzer şekilde ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı.

Nefes gazetesinden Nisanur Yıldırım haberine göre, yasak kararına karşın TBMM Lokantası’nda halen kuver ücreti uygulanmaya devam edildi.

Meclis lokantasına yemeğe giden 4 kişi 444 liralık yemek ücreti ödedi. Bunun 32 lirası kuverden oluştu. Kişi başı 8 TL’lik kuver ücreti alındığı görüldü.

Meclis Lokantası, gıda fiyatlarındaki artışın yüksek olmaya başladığı dönemlerde, piyasaya göre uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.