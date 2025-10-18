  1. Ekonomim
Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı (Video)

Sinop-Samsun karayolunda servis otobüsünün yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Takip Et

Kaza, 17 Ekim Cuma günü saat 23.30 sıralarında Sinop-Samsun karayolu Kabalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis otobüsü, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 13 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı (Video) - Resim : 1
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı (Video) - Resim : 2

