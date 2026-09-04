Sevgilisine şiddet uygulayan CHP'li Berhan Şimşek'e uzaklaştırma kararı! İşte o görüntüler (Video)

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026’da mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.



Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.