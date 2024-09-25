Sevgilisinin kripto hesabına sızdı! 125 bin dolar sanal parasını çaldı
Diyarbakır'da bir kişi sevgilisinin telefonunu ele geçirerek kripto hesabından para çaldığı iddiasıyla polise başvurdu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada 125 bin dolar değerindeki sanal paranın şikayetçi olan A.T’nin kız arkadaşının çaldığı tespit edildi.
Diyarbakır'da bir kripto yatırımcısı, 125 bin dolar değerindeki sanal parasını kız arkadaşına kaptırdı. Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KIZ ARKADAŞI 125 BİN DOLARI BAŞKA HESABA AKTARDI
İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran A.T, hesabındaki 125 bin dolar değerindeki sanal parasını kız arkadaşının başka bir hesaba aktardığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, bazı güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi.
TELEFONU ELE GEÇİRDİ, KRİPTO HESABI BOŞALTTI
Ekipler, mağdur A.T'nin kız arkadaşı Ö.Ç'nin evine gittiğini, kız arkadaşıyla zaman geçirdiği sırada evde saklanan M.P'nin bir boşluktan yararlanıp A.T'nin telefonunu ele geçirdiğini ve kripto hesabına giriş yaparak, hesabındaki sanal parayı başka bir hesaba transfer ettiğini belirledi.
PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ
Daha sonra Ö.Ç'nin kuzeninin eve geleceği bahanesiyle A.T'yi evden çıkardığını ve şüphelilerin bu şekilde evden kaçtığını belirleyen ekipler, M.P'nin cep telefonundaki parmak iziyle apartmana girerken bastığı zildeki parmak izinin aynı olduğunu tespit etti.
SİVAS’TA YAKALANDI
Şüphelilerden Ö.Ç. Diyarbakır'da, M.P. ise Sivas'ta yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.