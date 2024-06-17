Seyahat sigortası neleri kapsıyor? Aşırı sıcaklar tatil planını değiştirebilir!

Yunanistan'ın orta ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması nedeniyle Akropolis bu hafta ziyaretlere kapatıldı.

Nisan'dan bu yana giderek artan sıcaklar, geçtiğimiz yılki aşırı hava olaylarının tekrarlanacağına dair endişeleri arttırırken, daha yazın başları olmasına rağmen mevsim normallerinin üzerine çıkan kavurucu sıcaklarla mücadele eden tek Avrupa ülkesi, Yunanistan değil.

Türkiye'nin kıyı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 12 derece üzerinde seyretmesi ve Kıbrıs'ın Baf bölgesinde çıkan orman yangınları ile Akdeniz'in turistik noktaları ağır darbe aldı.

Aşırı hava dalgalanmalarının etkisini hissettirdiği İspanya'da da şiddetli sel Palma Havaalanı'ndaki uçuşları durdurdu ve Murcia'da aşırı yağışlara yönelik alarm seviyesi sarıya yükseltildi.

Sıcak hava dalgası Türkiye'yi kasıp kavuruyor

Geçtiğimiz 12 ay boyunca küresel sıcaklık sürekli olarak kırılması ve "hava kırbacının" benzeri görülmemiş kuraklık ve sel felaketleri getirmesi daha geniş bir eğilimin parçası.

Uzmanlar birincil etkenin insan kaynaklı iklim değişikliği olduğu konusunda uyarıda bulunurken, El Nino hava fenomeni geçtiğimiz yıl boyunca daha yüksek sıcaklıklara neden oldu. Bu durum şimdi, bazılarının yaz sonuna doğru biraz rahatlama getirebileceğini umduğu bir geçiş aşamasına giriyor - ancak hava durumu üzerindeki zincirleme sonuçları tahmin etmek zor.

Seyahat sigortası aşırı hava koşullarından etkilenen seyahatleri kapsar mı?

Euronews, Travel iklim ve sigorta uzmanları ile görüşerek seyahatinizin aşırı hava koşullarından etkilenmesi durumunda neler yapabileceğinizi ve sigortadan neler beklemeniz gerektiğini öğrendi.

Acil tıbbi harcamalar, kayıp veya çalınan eşyalar ve son dakika iptalleri gibi öngörülemeyen olayları karşılayan seyahat sigortası, bazı durumlarda aşırı hava olaylarını da kapsayabiliyor.

Buna göre, seyahatiniz aşırı hava olayları nedeniyle iptal edilirse geri ödeme almanız mümkün ancak bunun belli koşulları var.

Seyahat sigortası sağlayıcısı World Nomads Europe'un genel müdürü Jonathan Frankham, devletin herhangi bir tavsiyesinin bulunmadığı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle seyahatin iptal edilmesi durumunda, seyahat sigortasının iptaller için teminat sağlamayabileceğini söylüyor.

Öte yandan, doktorunuz havanın sağlığınız üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle seyahat etmemenizi tavsiye etmişse, tazminat alma hakkınız olabilir.

Frankham, bu tür taleplerin "vaka bazında değerlendirileceğini" belirtiyor.

Seyahat iptali için hangi nedenlerin kabul göreceğini bilebilmek için poliçenin içeriğine hakim olmak gerekiyor.

Seyahatinizin hava olayları nedeniyle havayolu veya seyahat acentesi tarafından iptal edilmesi durumunda ise tazminat ve yeni bir seyahat veya para iadesi teklif edilmesi ihtimali son derece yüksek.

Geçtiğimiz yaz Yunanistan'da 25.000 turisti etkileyen Rodos orman yangınları gibi nadir durumlarda, yerel yönetimler tarafından tazminat da teklif edilebiliyor.

Seyahat sigortasının aşırı sıcaklarda nasıl yardımı dokunur?

Sigortanız aşırı sıcaklar nedeniyle iptalleri kapsıyor olsun ya da olmasın, sıcaklıklar yükseldiğinde yine de çok değerli olabilir.

Aşırı sıcakların yol açtığı sağlık riskleri bitkinlik ve sıcak çarpmasından hayatı tehdit eden kalp krizi ve felçlere kadar uzanıyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, 2022'deki yüksek sıcaklıkların Avrupa'da 70.000 fazla ölümden sorumlu olabileceğini öne sürdü.

Seyahat sigortası, bu sorunlardan herhangi biriyle karşılaşmanız durumunda size gereken tıbbi yardımı sağlayabilir. Hatta bazı poliçeler sağlıkla ilgili aksaklıkları da telafi ediyor.

Frankham, yolcunun sağlığının sıcak hava dalgasından olumsuz etkilenmesi ve planladığı seyahat programına devam edememesi halinde seyahat kesintisi teminatlı seyahat sigortasının kullanılmayan seyahat düzenlemelerinin masraflarını ve kesinti nedeniyle ortaya çıkan ek masrafları geri ödemeye yardımcı olabileceğinin altını çiziyor.

Seçtiğiniz seyahat noktasına gitmemeniz yönünde bir hükümet tavsiyesi olmadığı veya doktorunuz seyahat etmemenizi tavsiye etmediği sürece, seyahatinizi iptal ettiğiniz için sigorta tazminatı almanız pek olası değil.

Sıcağın etkili olduğu yerlerde nasıl güvende kalabilirsiniz?

Sıcak hava dalgasından etkilenen bir bölgede tatildeyseniz, yerel hava koşulları hakkında bilgi sahibi olmanız ve yetkililer tarafından yayınlanan güvenlik yönergelerini takip etmeniz önemli.

Yanınızda fazladan içme suyu taşımak veya gün ortasında yüksek enerjili açık hava etkinliklerinden kaçınmak gibi önlemler alabilirsiniz.

Yaşlı turistler ve belirli sağlık sorunları olanların ise yüksek sıcaklıklarda kendilerini zorlamamaya özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Seyahat programınız açık hava maceraları içeriyorsa, seyahat acentenize planlarınızı veya tarihlerinizi değiştirip değiştiremeyeceğinizi sormanız faydalı olabilir.

Yaz kaçamağınız için henüz rezervasyon yaptırmadıysanız, Kuzey Avrupa gibi sıcaktan daha az etkilenecek bir yer seçmeyi veya seyahatinizi sonbaharın başlarına kadar ertelemeyi düşünmek de bir seçenek.

Aşırı hava koşulları gelecekte seyahat sigortasını nasıl etkileyebilir?

Avrupa'da sıcaklık rekorları kırılmaya devam ederken, bu eğilimin yavaşlayacağına dair bir işaret ufukta görünmüyor.

Weather and Radar'dan meteorolog Tamsin Green, muhtemelen bu yıl da sıcaklık rekorlarının kırılacağının belirterek, "Çünkü tahminler nasıl şekillenirse şekillensin, küresel sıcaklıklardaki artış eğilimi yadsınamaz," dedi.

Böyle devam ederse aşırı sıcaklar seyahat sigortası poliçelerinin geleceğini şekillendirmede önemli paya sahip olabilir.

"Seyahat sigortası şirketlerinin aşırı hava olaylarının sıklığını yakından takip ettiğini altını çizen Frankham, "Eğer bu olaylar artarsa sektörün salgın sırasında gösterdiği tepkiye benzer bir tepki vermesi gerekecek" diyor.

"Sınırlar açıldığında, seyahat sigortası Covid-19 için yeni teminatlar açmak üzere hızla adapte olmak zorunda kaldı ve aşırı sıcaklar devam ederse, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünlerin yeniden geliştirilmesi gerekebilir."