Şeyda polisin katiline 12 gün önce dava açılmış: Annesi şikayetçi olmuş

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre tutuklanan Geçti’nin annesi Pınar Geçti, 19 Temmuz’da emniyete giderek oğlunun kendisini darp ve hakaret ettiği şikayetinde bulundu. Anne Geçti ifadesinde, “Yunus Emre madde bağımlısı, öfke kontrolü olmayan biridir. Tedavi olması için Ümraniye Kaymakamlığı’na başvuruda bulundum” dedi. Anne, oğlu hakkında tedbir kararı talep etti.

Savcılık, 28 Haziran’da Yunus Emre Geçti’nin çevreye verdiği zarar nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesi’nden tedbir kararı çıkartılmasını istedi. Mahkeme, savcılığın talebini kabul etti. Geçti’nin tedavi altına alınması için karar çıkarıldı. Emniyet güçleri, mahkemeye yazı yazarak Geçti’nin adresinde bulunamadığını belirtti. Geçti hakkında, “Üst soya karşı kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçundan dava açıldı.

İfadesi ortaya çıktı

Ümraniye’de geçtiğimiz Pazar günü gözaltına alınan ancak polisin elinden kaçan 19 yaşında 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tekrar polis tarafından yakalanmıştı. Ancak şüpheli kendisini yakalamaya çalışan polis memurunun silahını ele geçirerek polislere ateş açmış 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti.

Şüpheli Yunus Emre Geçti’nin hakimlik sorgusunda verdiği ifade ortaya çıktı. Olaydan 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Geçti, “Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda D.A.Ö isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dedi. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi” dedi.

Karakolun bahçesinde beklediği sırada annesinin çığlığını duyduğunu söyleyen Yunus Emre Geçti, “Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim” dedi.

“Silahın ucunu gördüm varile doğru 2 el ateş ettim”

Eve doğru minibüsle giderken hasımlarıyla karşılaştığını anlatan Geçti, “Bana saldırdılar. Cebimden telefonumu ve paramı aldılar. Çıktığım kızın ağabeyleriydi. O esnada sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım ve evime doğru yürüdüm” dedi.

“Kasten suç işlemedim”

Bekçilerin kendisini gördüğünü söyleyen Geçti, “Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim” dedi.

Kuzeni de tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin pazartesi günü polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 15 yaşındaki kuzeni K.G. olduğu tespit edildi. K.G., Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.