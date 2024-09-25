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Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni tutuklandı

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçit'in kuzeni sosyal medyada silahlarla fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Haber Merkezi
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Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin silahlı fotoğraflarının olması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı Yunus Emre G'nin kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.

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Şüphelinin Ataşehir Mahallesi'nde bulunan ikametinde olduğunu belirleyen ekipler K.G'yi gözaltına aldı.

Tutuklandı

18 yaşından küçük şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli K.G. tutuklandı.

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