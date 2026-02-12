  1. Ekonomim
  Seydikemer Kaymakamın koruması ve şoförü tutuklandı
'Rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin koruma polisi ve şoförü tutuklandı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan koruma polisi F.D. ile şoförü H.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirdildi.

Şüpheli memurlar savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. F.D. ve H.M, buradaki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

