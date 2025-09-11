Seydişehir ve Emirgazi Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı: Rozetleri Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a parti rozetlerini takdim etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başladı.
2 belediye başkanı katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.
Gündem