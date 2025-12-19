Şeyh Sait açıklamaları nedeni ile Ümit Özdağ'a 3 yıla kadar hapis istemi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Şeyh Sait’e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle “alenen kişinin hatırasına hakaret” suçundan iddianame düzenlendi.

Özdağ'ın, 9 Kasım 2024 tarihinde X üzerinden yaptığı paylaşımında Şeyh Sait için “vatan haini”, “İngiliz emperyalizminin köpeği” ve “alçak bir katil” ifadelerini kullandığı belirtildi. Şeyh Sait'in torunu torunlarından Bedri Fırat, Özdağ’dan şikâyetçi oldu.

Halk TV'nin aktardığı habere göre Erzurum’un Hınıs ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ’ın Şeyh Sait hakkında kullandığı ifadelerin Türk Ceza Kanunu’nun 130. maddesi kapsamında suç oluşturduğu ileri sürüldü.

Savcılık, söz konusu paylaşımların kamuya açık şekilde yapıldığını ve çok sayıda kişi tarafından görüldüğünü belirtti.

Savcılık, Özdağ’ın paylaşımlarında yer alan ifadelerin “onur kırıcı, şeref ve haysiyet zedeleyici” nitelikte olduğu kanaatine vararak, alenen kişinin hatırasına hakaret suçunun işlendiğini belirtti, Özdağ'ın 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Ümit Özdağ ne demişti?

Şeyh Said'in torunundan Özdağ'a yanıt

Twitter hesabından açıklama yapan Şeyh Said’in torunu Mehmet Kasım Fırat, "Behr bi devê kûçik naherime. (Deniz köpeğin su içmesiyle kirlenmez.) Şeyh Said Efendi'ye dil uzatan, hakaret edenler bilsinler ki biz ceberut zalimlere ve onun yardakçılarına hiç perva etmedik, boyun eğmedik. Şeyh Said Efendi, Kürt halkı ve inananların onurudur, eminim ki küfürbaz faşistlere gereken cevabı vereceklerdir" ifadeleri ile Özdağ'a yanıt vermişti.