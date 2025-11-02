  1. Ekonomim
Seyhan Baraj Gölü'nde sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı

Seyhan Baraj Gölü’nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle yıllar sonra ortaya çıkan köprü, dronla görüntülendi.

Seyhan Baraj Gölü'nde sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı
Adana'da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü’nde çekilme yaşanınca su altında kalan köprü, yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

Seyhan Barajı, 850 bin dönüm araziyi sulamak ve kenti Seyhan Nehri’nin neden olabileceği taşkınlardan korumak amacıyla 1956’da inşa edildi. Barajın tamamlanmasının ardından, Çakıt Nehri kıyısında bulunan başta Çatalan ve Dörtler köyleri olmak üzere birçok yerleşim yeri gölün karşısında kaldı, Adana ile bağlantısı kesildi.

Baraj yapılmadan önce Çukurova ilçesindeki Salbaş Mahallesi'nden Karaisalı ilçesine giden yolu birbirine bağlayan köprü de su altında kaldı.

Köprü, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Çakıt Nehri’nin yatağının değişmesiyle nehir kenarında kalan köprü, dronla görüntülendi.

