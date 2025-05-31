Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin de gözaltında

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Ceyhan ilçe belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Belediye binalarına giren polisler içeride arama yaptı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Antalya'da gözaltına alındığı öğrenildi. Başkan Tekin'in eşi Celal Tekin ise Adana'da gözaltına alındı. Celal Tekin Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada basın mensuplarının ‘Neden gözaltına alındınız?' sorusunu Tekin yanıtsız bıraktı.

İstanbul merkezli yapılan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirilmişti. Polisin gözaltı işlemlerini sürdürdüğü operasyonda şüphelilerin İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor.