  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin de gözaltında
Takip Et

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin de gözaltında

Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediyelerine yönelik yapılan operasyonda Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in de gözaltın alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin de gözaltında
Takip Et

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Ceyhan ilçe belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Belediye binalarına giren polisler içeride arama yaptı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in Antalya'da gözaltına alındığı öğrenildi. Başkan Tekin'in eşi Celal Tekin ise Adana'da gözaltına alındı. Celal Tekin Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada basın mensuplarının ‘Neden gözaltına alındınız?' sorusunu Tekin yanıtsız bıraktı.

İstanbul merkezli yapılan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirilmişti. Polisin gözaltı işlemlerini sürdürdüğü operasyonda şüphelilerin İstanbul'a gönderilmesi bekleniyor.

Gündem
İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak!
İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak!
İBB'ye 5. dalga operasyon sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı
İBB'ye operasyon sonrası CHP'den olağanüstü toplantı kararı
Bakan Yerlikaya: Yurtdışında kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalanarak Türkiye’ye iade edildi
Bakan Yerlikaya: Yurtdışında kırmızı bültenle aranan 7 suçlu yakalanarak Türkiye’ye iade edildi
Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon
Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediyelerine operasyon
Kulis: AK Parti, Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için yol haritasını belirledi
Kulis: AK Parti, Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için yol haritasını belirledi
SON DAKİKA... İBB'ye yeni operasyon: Belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda isme gözaltı kararı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı