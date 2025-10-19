  1. Ekonomim
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! İşte o anlar (Video)

Pendik'te D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Pendik mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilde çıktı.

İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek yanındakilerle birlikte dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu ile kaydedildi.

