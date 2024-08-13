  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Seyir halindeki tur aracı alev topuna döndü
Takip Et

Seyir halindeki tur aracı alev topuna döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki panelvan tur aracı, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Seyir halindeki tur aracı alev topuna döndü
Takip Et

Edinilen bilgiye göre; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tarkan Akkoyun'un kullandığı 07 AYV 363 plakalı panelvan tur aracı, Çenger Mahallesinde motor bölümünden başlayan yangın sonucunda yanmaya başladı.


İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat ve İncekum birimlerine bağlı ekipler sevk edildi.

Ayrıca olay yerinden geçmekte olan Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz de yangına müdahalede bulundu.

Araç, ekiplerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gündem
Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıda savcılıktan 'yayın yasağı' kararı
Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıda savcılıktan 'yayın yasağı' kararı
CHP’li Ateş, kadın işsizliğine dikkat çekti: Durgunlaşma ilk olarak kadınları vurdu
CHP’li Ateş, kadın işsizliğine dikkat çekti: Durgunlaşma ilk olarak kadınları vurdu
Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın mesajlarını sildi
Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın mesajlarını sildi
Nemrut Dağı zirvesinde dev etçil çekirge görüldü: Boyu 20 santim
Nemrut Dağı zirvesinde dev etçil çekirge görüldü: Boyu 20 santim
HAK-İŞ üç ilde 'vergi adaletsizliği' mitingi düzenleyecek
HAK-İŞ üç ilde 'vergi adaletsizliği' mitingi düzenleyecek
Son dakika... Sivas'ta korkutan deprem
Son dakika... Sivas'ta korkutan deprem