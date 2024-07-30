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Şeyma Subaşı bakanlığın radarına takıldı: Para cezasına çarptırıldı

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya platformu Instagram’da gizli reklam yaptığı tespit edildi. Subaşı, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapıp 'reklam' olduğunu belirtmediği için 550 bin TL ceza yedi.

Haber Merkezi
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Şeyma Subaşı bakanlığın radarına takıldı: Para cezasına çarptırıldı
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Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı araştırma sonucu, Şeyma Subaşı'nın farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ancak bu durumu gizlediği tespit edildi.

Reklam yaptığını gizleyip hem kanunu çiğneyen hem de kazandığı paranın vergisini vermeyen Şeyma Subaşı'na bakanlıktan ceza geldi.

Sabah'ın haberine göre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklamlar ciddi bir gelir elde eden Subaşı, reklamları 'gizli' yaptığı için 550 bin 59 TL para cezası ödeyecek.

Gizli reklam nedir?

Gizli reklam, tüketicilere fark ettirilmeden ürün veya hizmetlerin tanıtımını yapma yöntemidir. Bu tür reklamlar, izleyicilerin tanıtımın bir reklam olduğunu anlamasını engeller ve bu nedenle yanıltıcı olabilir. Türkiye'de, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiğini ve gizli reklamın yasak olduğunu düzenler. 

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