Şeyma Subaşı için adli kontrol kararı

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Subaşı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Subaşı hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Aynı soruşturma kapsamında oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic gözaltına alınmış, kan ve saç örneği alınan isimler Adli Tıp Kurumu’nda işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

O dönem Instagram hesabından bir açıklama yapan Subaşı, “Döndüğüm zaman daha detaylı açıklama yapacağım” demişti.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Ünlülere yönelik başlatılan bu operasyon da Yaşar’ın serbest bırakılmasının ardından gelmişti.



Öte yandan Habertürk’te çalışan gazeteci ve spikerler hakkında da uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş’in de aralarında olduğu isimler tutuklandı.