Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

"Yurt dışına çıkış yasağı” getirilmişti

Subaşı, uyuşturucu testinin yapılabilmesi için kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise “yurt dışına çıkış yasağı” içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, test sonuçları henüz açıklanmayan Şeyma Subaşı uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.