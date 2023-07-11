'Seyyanen artıştan sözleşmeli sağlık çalışanları da yararlanmalı'

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, sözleşmeli personel statüsünde bulunan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının da memur maaşlarına yapılacak seyyanen artıştan yararlandırılmaları gerektiğini söyledi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aile hekimleri ve 68 bin sağlık çalışanının, sözleşmeli personel statüsünde bulundukları için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan yararlanamayacaklarını ifade etti.

Sözleşmeli personel statüsünde bulunan sağlık çalışanlarının da seyyanen artıştan yararlandırılmaları gerektiğini belirten Kasap, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sabit maaş üzerinden ve döner sermayeden arındırılmış olarak emekliliğe yansıtılan gelirleri olduğunu kaydetti. Kasap, "Bu ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Halen yıllık giyim yardımı olarak 37 lira alıyorlar. Buradaki adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor. Şu anda asgari ücret alan aile sağlığı çalışanları var. Asgari ücret, aile hekimliği sisteminin kurulduğu 2004'ten bu yana yüzde 611 artmış ama hekimlerin gelirlerindeki artış sadece yüzde 212. Bu çok absürt." diye konuştu.

Kasap, Türkiye'deki çalışma şartlarından memnun olmayan sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmek için yabancı dil kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.