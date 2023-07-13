Seyyanen zamma onay çıkmadı

Emeklilere yapılacak seyyanen zam nedeniyle 15.5 milyon emeklinin gözü Meclis'ten çıkacak torba yasaya çevrildi ancak beklenen seyyanen artış gerçekleşmedi. Emekli maaşlarına sadece yüzde 25'lik artış yapılacak.

Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına ilişkin, "Memur maaşlarındaki 8 bin 77 liralık seyyanen artışın emekli maaşlarındaki kök ücrete de aynı şekilde yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelmişti.