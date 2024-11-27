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Sezai Çelikten Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Sivas Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Sezai Çelikten Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
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31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden aday olan ve yüzde 58.91 oy oranıyla belediye başkanlığı görevine seçilen Sezai Çelikten, partisinden ayrılma kararı aldı.

Çelikten’in yanı sıra Yeniden Refah Partisi’nden 9 belediye meclis üyesi ile bir il genel meclis üyesi de istifa etti.

Belediye Başkanı Sezai Çelikten’in şimdilik bağımsız olarak görevini sürdüreceği belirtilirken, istifanın gerekçesinin ilçeye daha etkin ve verimli hizmet sunma isteği olduğu ifade edildi.

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