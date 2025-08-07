Sezen Aksu’dan Ayşe Barım ve Murat Çalık mesajı: Hayatları sizin yükümlülüğünüzdür

Duayen sanatçı Sezen Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı kısa ancak çarpıcı bir açıklamayla, tutuklu bulunan Ayşe Barım ve Murat Çalık’ın sağlık durumuna dikkat çekti. Aksu, “Tutukluluklarına vakit kaybetmeden son verilmeli ve gerekli tedavi imkânı sağlanmalıdır” çağrısında bulundu.

Açıklamasında, “Devlet görevlilerinin meşruiyeti, vatandaşlarına karşı sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine dayanır” ifadelerini kullanan Aksu, devleti sorumluluk almaya davet etti. Sadece Barım ve Çalık değil, tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığının devletin güvencesi altında olduğunu vurguladı.

Sezen Aksu’nun mesajı şöyle

“Ayşe Barım’ın, Murat Çalık’ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür. Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle…

Ne olmuştu?

Ayşe Barım, sanatçı menajeri olarak görev yaparken Gezi Parkı protestolarına yönlendirme iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında 24 Ocak’ta gözaltına alındı. 27 Ocak’ta tutuklanan Barım hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklanmadan önce kalp yetmezliği nedeniyle ameliyat hazırlığındaydı. Geçmişte beyin anevrizması ameliyatı geçiren Barım, cezaevinde sık sık baygınlık geçirdi. Avukatlarının 20 Mayıs ve 11 Haziran’da yaptığı tahliye başvuruları reddedildi. Türk Tabipleri Birliği de Barım’ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığını belirtti.

Murat Çalık ise geçmişte iki kez kanseri yenmişti. Cezaevinde 21 kilo verdiği tespit edilince lenfoma şüphesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edildi. Biyopsi sonrası yeniden cezaevine gönderilen Çalık, bir kez daha rahatsızlandı. 18 Temmuz’da İzmir Şehir Hastanesi’ne yatırıldı ve yeniden kemik iliği biyopsisi yapıldı. Tetkiklerin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.