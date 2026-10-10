Sezen Taş'ın kısa süre önce ayrıldığı eşi sessizliğini bozdu

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Ham Çökelek şarkısı ile 1990'lı yıllara damgasını vuran Atilla Taş, evlat acısı ile yanarken, kızının 14. kattan düşerek ölmesi nedeni ile bir çok iddia ortaya atılmıştı.

Eski eşten sitem dolu açıklama

Sezen Taş’ın kısa süre önce ayrıldığı eşi Uğur Haliloğlu, açıklama yaparak yapılanların bir linç kampanyası olduğunu söyledi. Olay günü çocuklarının kendi yanında olduğunu anlatan Haliloğlu, "Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim" dedi.

Uğur Halilığlu açıklamasında şu bilgileri verdi:

"İki evladımın annesi, 12 yılımı paylaştığım eski eşim Sezen’i kaybetmenin tarifsiz acısını ve şokunu yaşıyorum.

Gerçeği yansıtmayan asılsız iddialar ve vicdansızca yürütülen linç kampanyası, sessiz kalmamı imkansız hale getirdi.

Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir.

Çocuklar olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen’in kendi talebiyle, onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a geldiler."

Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim.