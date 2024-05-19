Sezgin Baran Korkmaz, canlı yayında konuştu: Türkiye'den firar etmedim

Korkmaz, ABD'de görüntülendi. CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, o anları ve Korkmaz ile arasında geçen diyaloğu canlı yayında anlattı.

T24'ün derlediği habere göre Paksoy'un açıklamaları şu şekilde oldu:

"'2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim' dedi"

"Bugün arkamda biraz önce izleyicilerimizin görmüş olduğu gibi Türk Günü Yürüyüşü var. Bu gördüğünüz görüntüler en baştaydı. Görüntüsünü aldım. Sordum kendisine sizi Türkiye'de görmeyi bekliyorduk. 2 ay sonra dedi. '2 ay sonra Türkiye'ye döneceğim' dedi ve ayrıldı. Herhangi bir şekilde gizlenme, kaçma derdi yoktu. Hemen orada insanlarla muhabbet ediyordu. Direkt içindeydi kalabalığın. Kendisi burada gayet rahat dolaşıyordu. Çok keyifliydi. Ben yanına gidip sorduğumda da gülerek, kahkaha atan bir insan profili verdi."

Şendir: Türk Günü yürüyüşüne bile isteye gitmiş gibi duruyor

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir de, "İki ayrı yargılama ayağı var. Sezgin Baran Korkmaz bir süredir sosyal medyada konuşuyor. İddiası şu: Benim ABD devletine ödemem gereken borç var. Mahkeme bir yıl sonra biter. O dava bitmeden ABD'den yurt dışına çıkışı mümkün olmayabilir. Türkiye'den çıkışı çok olay oldu. Avustralya'da yakalandı. Hem Türkiye hem ABD iadesini istedi. ABD'de bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Türk Günü yürüyüşüne bile isteye gitmiş gibi duruyor" dedi.i

"Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz"

Canlı yayında konuşan Korkmaz, şunları söyledi:

"Benim hakkımda ABD'de gizli yürütülen herhangi bir soruşturma yok. Benden ikinci Reza Zarrab davası çıkmaz. Ben o memlekete yaptığım hizmeti memleketimin topraklarına ayağımı bastığımda döndüğümde anlatacağım. Benim alnım ak olmazsa ben bu sokağa çıkamazdım. Binlerce insan çalıştırdım, alnımızın akıyla hesap verdik, alnımın akıyla da memleketime döneceğim.

"Türkiye'den firar etmedim"

Türkiye'den firar etmedim. Ben yurt dışındayken benim hakkımda yakalama kararı çıktı. Ben Türkiye'deyken hakkımda bir yakalama kararı ya da yurt dışı yasağı yoktu. Benim avukatlarım 2020 Mayıs ayında Türkiye'deki mahkeme "Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararını kaldırın, müvekkilim ülkesine gelip ifade versin" dedi. Mahkeme bunu kabul etmedi üst sınır 5 yıl olmasına rağmen.

"Ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamazsınız"

Ben Avusturya'dayken Türkiye'deki MASAK raporunu baz alarak ABD hakkımda bir yakalama kararı çıktı. Avusturya'daki yakalama kararından dolayı orda 1 yıl yargılanmam devam ettikten sonra ülkeme dönmek için yapmış olduğum tüm hukuksal mücadelemden sonuç elde edilemeyince ABD'ye iadem oldu. Burada ABD'deki yargılamam bitip eğer ki karar para aklama suçlamasından jüri önünde suçsuz bulunduktan sonra ülkeme döndüğüm zaman ülkemde de aynı suçtan iki kez yargılanamazsınız."