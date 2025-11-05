  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına DMM'den yalanlama
Takip Et

'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddiasına DMM'den yalanlama
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli basın organları ve sosyal medya hesaplarında "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" şeklinde iddiaların yer aldığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ilaç politikalarının hasta güvenliği, bilimsel kanıtlar, uluslararası onaylı klinik veriler ve kamu kaynaklarının adil kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birçok yüksek maliyetli kanser ilacı devlet tarafından karşılanmakta ve hastaların tedaviye erişimi kolaylaşmaktadır. Bu ilaçların kullanım ve ödeme kriterleri, bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir. Türkiye'de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır. Söz konusu haberlerde dile getirildiği gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlama söz konusu değildir. Bilakis ilgili ilacın geri ödemeye alındığı tarihte kendi kullanım ruhsatında 'böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu bulunmaktadır' kaydıyla ilişkili bilimsel bir durumdur. Kamuoyunun resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir."

Türkiye'nin lojistik devi resmen Fransız şirketin!Türkiye'nin lojistik devi resmen Fransız şirketin!Şirket Haberleri
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandıHat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandıŞirket Haberleri
Benzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihlerKentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihlerEkonomi

 

Gündem
Eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu gözaltına alındı
Eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu gözaltına alındı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki paylaşımı yapan sanıklara tahliye kararı
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki paylaşımı yapan sanıklara tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için takipsizlik kararı verildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için takipsizlik kararı
"Başkonsoloslar Konferansı" Ankara'da düzenlenecek
"Başkonsoloslar Konferansı" Ankara'da düzenlenecek
Balıkesir Sındırgı "afet bölgesi" ilan edildi
Balıkesir Sındırgı "afet bölgesi" ilan edildi
Konak Belediyesi soruşturması: 3 çalışan gözaltına alındı
Konak Belediyesi soruşturması: 3 çalışan gözaltına alındı