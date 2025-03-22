SGK emeklilik başvurunuz reddedildiyse ne yapmalısınız? Emekli SGK Başmüfettişi İsa Karakaş anlattı

Karar'dan Burak Akdoğan'ın haberine göre; emeklilik hayali kuran binlerce kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen ret cevabıyla hayal kırıklığına uğruyor. Özellikle vergi indirimi veya engelli raporuyla erken emeklilik başvurusu yapanlar, SGK'nın sıkı denetimleri ve mevzuat karmaşası nedeniyle zorluklarla karşılaşabiliyor. Emekli SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, YouTube kanalından yaptığı açıklamayla bu duruma dikkat çekti ve başvuru sahiplerine önemli tavsiyelerde bulundu.

"Engelli vatandaşların sıklıkla bu sorunla karşılaşıyor"

İsa Karakaş, SGK'nın emeklilik başvurularını reddetme oranlarının yüksek olduğunu, ancak bunun hak arama sürecinin sonu anlamına gelmediğini vurguladı. Kendi deneyimlerine dayanarak, "SGK'nın içinden gelmiş, sistemi bilen, mevzuatı detaylı bir şekilde bilen bir başmüfettiş olarak, bu işlerin teftişini yapmış biri olarak söylüyorum" diyen Karakaş, özellikle engelli vatandaşların sıklıkla bu sorunla karşılaştığını belirtti.

Karakaş, 15 Ocak 2025'ten itibaren vergi indirimiyle emeklilik hakkının kaldırıldığını hatırlatarak, bu tarihten önce alınmış raporların önemine dikkat çekti. Ancak, SGK'nın bu raporları kabul etmeyerek, kişileri kendi belirlediği hastanelere sevk ettiğini ve bu hastanelerden alınan raporlarda engellilik oranının genellikle %40'ın altında çıktığını belirtti.

Başvurusu reddedilenler ne yapmalı?

İsa Karakaş, emeklilik başvurusu reddedilenlerin pes etmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu adımları önerdi:

İtiraz hakkı: Öncelikle, SGK'nın mevzuatına uygun ve güçlü bir itiraz dilekçesi hazırlanmalı.

Uzman desteği: SGK mevzuatını iyi bilen, bu konuda deneyimli kişilerden (örneğin, eski SGK müfettişleri veya uzman avukatlar) destek alınmalı.

Yargı yolu: İtirazın reddedilmesi halinde, yargı yoluna başvurulmalı. Karakaş, Anayasa Mahkemesi kararlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

"Kanser hastalarının malulen emeklilik süreci daha kolay"

İsa Karakaş, kanser hastalarının malulen emeklilik sürecinin daha kolay olduğunu, ancak bu konuda da detaylı bir mevzuat bulunduğunu ve bu mevzuatın bilinmesi gerektiğini ifade etti. Karakaş, kanser hastalarına ayrı bir video hazırlayacağını da duyurdu.

SGK en çok hangi hastalıklar nedeniyle emekli ediyor?

Karakaş, SGK'nın en çok hangi hastalıklardan dolayı emekli ettiğini, güncel istatistiklerle açıklayacağını belirtti. Videoda, bu hastalıkların başında onkolojik hastalıklar (kanser) geldiğini ve bunu psikiyatrik hastalıkların, nörolojik hastalıkların, ürolojik hastalıkların, göz hastalıklarının, birden fazla hastalığı olanların, hematolojik hastalıkların, kalp hastalıklarının, gastroenterolojik hastalıkların ve solunum sistemi hastalıklarının izlediğini söyledi.