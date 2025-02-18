SGK uzmanı rakam verdi: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı’nın gelmesine kısa bir zaman kala milyonlarca emekli, bayram ikramiyesi ödemelerine odaklandı. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşından yararlananlar ve diğer birçok hak sahibi bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin olarak olası rakamları paylaştı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun tv100'deki programda emekli promosyonlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdursun, bankaların üç yılda bir emekliye ödediği promosyonlarla ilgili kamuyounda oluşan beklentiyi paylaştı.

Erdursun'un açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

''Emeklilerin geliri çok düştü. Bir taraftan bayramda ikramiye ödenecek. Bu rakam büyük ihtimal mart ayında belli olacak. Yüzde 15,75 emekli aylıklarında artış yapıldı. Devamında temmuz ayına kadar emeklilerin aylıklarında bir artış olmayacak.

Bayram ikramiyesine yüzde 15,75 zam yapılırsa emekliler bayram başına 3 bin 472 lira alacak.

Zam oranının yüzde 50 olması halinde emeklinin eline geçecek rakam 4 bin 500 liraya çıkacak

Zam oranının yüzde 100 olması halinde emekliler bayram başına 6 bin lira ikramiye alacak.

Bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 olarak başlatılmıştı. Geçen yıl ise 3 bin liraya yükseltilmişti. Emekliler Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor.''