SGK, yılbaşında da açık olacak

ANKARA (EKONOMİ)

Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri, EYT başvuruları için yılbaşı günü de akşam 17:00’a kadar mesai yapacak.

SGK’dan yapılan açıklama şöyle: “Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.”