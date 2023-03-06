SGK'dan açıklama: EYT'lilerin kuyruk beklemesine gerek yok

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle EYT'liler SGK müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İş yerleri çalışanların emeklilik durumunu SGK'dan aldıkları yazıyla kanıtlamasını istedi. Çalışmaya devam edecek EYT'liler ise SGK kapısından geri döndü.

SGK, 3 Mart'ta aldığı bir kararla süreci kolaylıştıracak bir adım attı. Çalışan adına işten ayrılış belgesi olmadan emeklilik başvurunun önünü açtı.

SGK'dan "emekli olur" yazısı alınmadan da emeklilik başvurusu yapılacak.

Peki çalışanların bu belgeyi hangi koşulda SGK'dan alması gerekecek?

SGK'dan yapılan açıklamada, "SGK'dan emekli olur" yazısına gerek kalmadan e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelerle işten ayrılış bildirgelerinin düzenleneceği belirtilerek sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için kurumların bu yazıyı talep etmesinin doğru olacağı belirtildi.

SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) DÜZENLEMESİ SONRASI KURUMUMUZA YOĞUN OLARAK YAPILAN BAŞVURULAR

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kurumumuza “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir.

Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kurumumuz tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır.

Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."