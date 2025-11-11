  1. Ekonomim
SGK’dan Kulp’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği viyadük inşaatına ilişkin açıklama

SGK, Diyarbakır'da Kulp-Muş kara yolunda yapımı devam eden viyadük inşaatında kurulu iskelenin çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetine ilişkin müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde köprü inşaatında meydana gelen iş cinayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kulp-Muş arasında yapımı süren viyadük inşaatında 3 işçinin yaşamını yitirdiği olayı “iş kazası” olarak nitelendirdi. Kurum, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülmesi için müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen köprü inşaatı sırasında meydana gelen elim iş kazasına ilişkin gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Kurumumuz tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Kurumumuz, süreci tüm yönleriyle yakından takip etmektedir. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

