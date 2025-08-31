ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattı: O anlar gündem oldu (Video)

ShiftDelete.net'in sahibi Hakkı Alkan'ın, çalışanı Samet Jankovic'e ofiste saksı fırlattığı anların görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaşanan olay, iş yerinde şiddet ve mobbing tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Olay sonrası açıklama yapan mağdur çalışan Samet Jankovic, darp raporu aldığını ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Jankovic, uzun süredir devam eden mobbing iddialarını da gündeme getirerek, yaşananların sistematik bir taciz olduğunu öne sürdü.

Konuya ilişkin savunmasını "Sinirlerime hakim olamayarak yanımdaki çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım, kendisine denk geldi" sözleriyle yapan Hakkı Alkan ise, eyleminin kasıtlı olmadığını iddia etse de, görüntülerdeki agresif tutum kamuoyunda büyük tepki çekti. Yaşananlar, özellikle teknoloji sektöründe çalışanların iş yerinde maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mobbingler görünenden fazla

Jankovic, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Ek mesailerimiz ödenmedi, mobbingler görünenden fazla. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme… Bunlara girmiyorum ama 4 yılda yaşadıklarımı tek bir videoda paylaşacağım” dedi.

Alkan’ın “dal attım” sözlerine de tepki gösteren Jankovic, “Yüzüme fırlattığı şeyin içinde çakıl taşları vardı. O an inanılmaz bir acı hissettim. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum ama yaşanan mobbinglerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor” diye konuştu.

Jankovic sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır kimsenin anlatamadığını, kısaca özetleyeceğim. Ancak en büyüğünü YouTube'a sakladım. Şimdi neler yaşadığımı bir de benden dinleyin. 2021 Nisan ayında başladığım ShiftDelete sitesinde, bir çok başarıya imza attık ekip ile beraber. Beraber çalıştığım insanlar hala var.



Şu an konu yargı sürecinde olduğu için pek bir şey paylaşamıyorum. Ancak sonuna kadar okumanızda fayda var. 4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile.

Hiçbir zaman çalıştığım yer hakkında kimseye laf ettirmedim, hep korudum savundum. Sonuçta insan yediği kaba tükürmemeli. Ancak benimle beraber mağdur olan birçok insan, bu durumun artık anlatılması gerektiği kanaatinde. ++ — Samet Jankovic (@jankovicsamet) August 30, 2025



"O an inanılmaz bir acı hissettim"

Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum dediğim gibi ama o an inanılmaz bir acı hissettim ve üzerine yürüdüm. Zor tuttular arkadaşlarım. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme...

"Kötülüklerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor"

Çalışanı hakkında bel altı söylemler vs bunlara hiç girmeyeceğim burada. Ancak 4 yılda neler yaşadıysam hepsini tek bir videoda paylaşacağım. Bu olay unutulacak her zaman olduğu gibi ancak kötülüklerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor.



Kendisinin bende emeği çoktur. Keza benimde kuruma katkım epey bir oldu. Ancak 4 yıldır kardeşimin dediğin adama, insanların içinde saldırırsan bunun sonuçları olacak elbette. Gece geç saatlerde bile bu kuruma hizmet eden biri olarak. Bunu haketmedim.



Hiçbir zaman çalıştığım yer hakkında kimseye laf ettirmedim, hep korudum savundum. Sonuçta insan yediği kaba tükürmemeli. Ancak benimle beraber mağdur olan birçok insan, bu durumun artık anlatılması gerektiği kanaatinde.



Son olarak, darp raporu aldım. Süreç mahkemede. Bu süreçten sonra yoluma tek devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Her ne olursa olsun, her devrin bir adamı vardır. Elbet bu devran dönecek."

"Sinirlerime hakim olamadım"

Alkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tartışmanın içerik üretimi sırasında yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun kendisine zarar gelmedi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete verdim. Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim.”

Alkan, "yoğun iş temposunun stresi nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını" ifade ederek “Ekip arkadaşlarım için daha huzurlu bir ortam sağlamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

Alkan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Üzücü bir durum hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Yayıncılık zor iş. Özellikle de dijital yayıncılık. Bilgiler çok hızlı akıyor, takipçilerimizin beklentileri yüksek ve yayınlamamız gereken platformların sayısı fazla. Bilgilendirici videolar hazırlamak için yoğun bir ekip, her gün inanılmaz efor sarfediyor.

Tıpkı doktorluk gibi, polislik gibi, yayıncılık da gece gündüz devam eden bir hizmet. Bu işi 20 yıldır yapan ve yaklaşık 40 kişi ile çalışan birisi olarak, tatlı günlerimiz olduğu gibi, bugün yaşanan üzücü zamanlarımız da oldu.

İlk geldiği günden bu yana 4 yıl boyunca yayınımıza büyük katkıları olan Samet kardeşim ile yayınlanması gereken içeriklerle alakalı bir tartışma yaşadık ve bu tartışma, karşılıklı olarak istenmeyen bir noktaya geldi.

Tartışma esnasında, sinirlerime hakim olamayarak o anda yanımdaki çiçeğin dalını, masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun, kendisine bir zarar gelmedi. Olayın gerçekleştiği anı, ofis içi güvenlik kamerası görüntülerini de öncesi ve sonrası ile emniyet yetkililerine teslim ettim.

"Yaşanan bu durumdan dolayı samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim"

Samet ile çalışma hayatımız boyunca ağabey kardeş ilişkisi içerisinde devam eden sürecin bu noktaya gelmesi, hepimiz için üzücü oldu.

Yaşanan bu durumdan dolayı Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim.

Yaptığımız yoğun işlerdeki stresi yönetebilmek, daha huzurlu bir ortam içinde ekip arkadaşlarımın içerik üretebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben her anını sizlerle paylaşan biriyim o sebeple bu konuyu da sizlerle paylaşmak istedim."