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Show TV ve Habertürk yeniden mi satılıyor? Can Medya Grubu’ndan açıklama

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, yaptığı açıklamada "Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir" dedi.

Haber Merkezi
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Show TV ve Habertürk yeniden mi satılıyor? Can Medya Grubu’ndan açıklama
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Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devir işlemleri Rekabet Kurumu tarafından 13 Mart'ta onaylandı

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Habertürk ve Show TV’nin satılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Tekdağ, iddiaların gerçeği yansımadığını söyledi. Tekdağ açıklamasında şunları ifade etti:

"Dünden beri bazı sosyal medya hesaplarında 'Show TV ve Habertürk'ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı' yönünde tamamen asparagas niteliğinde asılsız bir sözde haberin dolaşıma sokulduğu öğrenilmiştir.

Söz konusu iddianın aslı esası bulunmamaktadır. Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir.

Kötü niyetle dolaşıma sokulmaya ve kamuoyunu dezenforme etmeye yönelik bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz.”

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