Siber devriyeler sosyal medyada yakaladı! 5 bin 18 paylaşımda suç unsuru tespit edildi

Türkiye’de yaşanan şiddet olaylarının artması ve sosyal medyada yapılan paylaşımların bu olaylarda etkili olması İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık sosyal medyayi mercek altına aldı.

Siber devriyeler sosyal medyada yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında siber devriyeler sonucu 5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru tespit edildiğini belirtti.

Paylaşımlarda suç unsuru tespit edildi

Bu paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi.