  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Siber devriyeler sosyal medyada yakaladı! 5 bin 18 paylaşımda suç unsuru tespit edildi
Takip Et

Siber devriyeler sosyal medyada yakaladı! 5 bin 18 paylaşımda suç unsuru tespit edildi

Son günlerde sosyal medyada şiddet unsurlarına tepkiler artarken İçişleri Bakanlığı paylaşımları mercek altına aldı. Bakan Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriyeler ile 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit edildiği açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Siber devriyeler sosyal medyada yakaladı! 5 bin 18 paylaşımda suç unsuru tespit edildi
Takip Et

Türkiye’de yaşanan şiddet olaylarının artması ve sosyal medyada yapılan paylaşımların bu olaylarda etkili olması İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık sosyal medyayi mercek altına aldı.

Siber devriyeler sosyal medyada yakaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında siber devriyeler sonucu 5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru tespit edildiğini belirtti.

Paylaşımlarda suç unsuru tespit edildi

 Bu paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi.

Gündem
Kadına yönelik şiddete 'sıfır' tolerans! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde harekete geçti
Kadına yönelik şiddete 'sıfır' tolerans! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde harekete geçti
5,9'luk Malatya depreminde iki ilçede kaya düşmesi meydana geldi!
5,9'luk Malatya depreminde iki ilçede kaya düşmesi meydana geldi!
Zonguldak açıklarında korkutan hortum! Vatandaşlar uyarıldı
Zonguldak açıklarında korkutan hortum! Vatandaşlar uyarıldı
Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı
Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı
İşte deprem anı: Sunucu korkuyu böyle yaşadı!
İşte deprem anı: Sunucu korkuyu böyle yaşadı!
Malatya'da bir deprem daha
Malatya'da bir deprem daha