Siber devriyeler sosyal medyada yakaladı! 5 bin 18 paylaşımda suç unsuru tespit edildi
Son günlerde sosyal medyada şiddet unsurlarına tepkiler artarken İçişleri Bakanlığı paylaşımları mercek altına aldı. Bakan Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriyeler ile 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit edildiği açıkladı.
Türkiye’de yaşanan şiddet olaylarının artması ve sosyal medyada yapılan paylaşımların bu olaylarda etkili olması İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık sosyal medyayi mercek altına aldı.
Siber devriyeler sosyal medyada yakaladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında siber devriyeler sonucu 5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru tespit edildiğini belirtti.
Paylaşımlarda suç unsuru tespit edildi
Bu paylaşımların 2 bin 705’i asayiş, bin 184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi.