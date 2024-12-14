  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Siber Güvenlik Başkanlığı 2025'te kurulacak! AK Parti kanun teklifi hazırlıklarına başladı
Takip Et

Siber Güvenlik Başkanlığı 2025'te kurulacak! AK Parti kanun teklifi hazırlıklarına başladı

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak Siber Güvenlik Başkanlığı 2025'te kurulacak. Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak. AK Parti, başkanlığın kurulmasının ardından yasal altyapıya ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Siber Güvenlik Başkanlığı 2025'te kurulacak! AK Parti kanun teklifi hazırlıklarına başladı
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2025'te Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla siber güvenlik ve bilişim alanında "Başkanlık" modeline geçilecek. 2025'te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak.

Siber Güvenlik Kurulunun kararları uygulanacak

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Bilişim altyapılarının korunması sağlanacak

Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.

AK Parti yasal altyapıya ilişkin hazırlık yapıyor

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısına ilişkin çalışma yapıyor.

Başkanlığın kurulmasının ardından AK Parti'nin hazırlayacağı kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklifte başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

Ocak ayında TBMM'ye gelecek

Ayrıca AK Parti, Ocak 2025'te farklı alanlarla ilgili yeni kanun tekliflerini TBMM gündemine getirecek.

İklim değişikliği, karbon ayak izi takibi konuları ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifler de yeni yılla birlikte TBMM Başkanlığına sunulacak.

Bunların yanı sıra sanayi ve teknolojiyle, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yeni düzenlemelerle, hakim ve savcı yardımcılarının eğitim gördüğü Türkiye Adalet Akademisinin teşkilat yapısına ilişkin yasa teklifi aynı dönemde TBMM gündemine taşınacak.

Cevdet Yılmaz duyurdu: Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacakCevdet Yılmaz duyurdu: Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacakGündem
HGS ve Anadolu Sigorta saldırısında kişisel veriler çalındı mı? Siber Güvenlik Uzmanları uyarıyorHGS ve Anadolu Sigorta saldırısında kişisel veriler çalındı mı? Siber Güvenlik Uzmanları uyarıyorGündem
Fed'in politika hatası yapacağına dair endişeler artıyorFed'in politika hatası yapacağına dair endişeler artıyorKüresel Ekonomi
Gündem
Rize'de bugün: Fırtına, hortum, dolu, yağmur, kar...
Rize'de bugün: Fırtına, hortum, dolu, yağmur, kar...
CHP'li Sarıgül'den asgari ücret çıkışı
CHP'li Sarıgül'den asgari ücret çıkışı
Seren Serengil'den şok iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Seren Serengil'den şok iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Çilli Bom'un bestekarı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti: 5 kişiyle kimsesizler mezarlığına gömüldü
Çilli Bom'un bestekarı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti: 5 kişiyle kimsesizler mezarlığına gömüldü
Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü oldu
Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü oldu
AFAD ve Kandilli duyurdu: İzmir'de deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: İzmir'de deprem