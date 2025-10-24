Siber Güvenlik başkanlığına Ümit Önal atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı.

Ümit Önal kimdir?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu bünyesine katılmıştır. Önal, 2015 yılına kadar grubun farklı kademelerinde görev almış; bu süre içinde ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

2015 yılında Digitürk’e geçerek Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Önal, şirketin BeIN Media Group’a devri sürecinde aktif bir rol üstlenmiştir.

2016 yılının sonunda Türk Telekom ailesine katılan Önal, Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2018 Aralık ayında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Ardından, Ağustos 2019’da Türk Telekom’un CEO’su olmuştur.

Ağustos 2019’da Türk Telekom CEO’su olarak atanan Ümit Önal, Mart 2022 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.